"Большую тройку" российских операторов оштрафуют за нарушения в связи с роумингом

Сумму штрафа собираются определить до сентября текущего года. В ведомстве отмечают, что все отечественные операторы в ближайшее время отменят внутрисетевой роуминг. Анатолий Голомолзин – заместитель главы антимонопольной Федеральной службы сообщил, что ведомство выдвинет штрафы "Мегафону", МТС, "Вымпелкому" за нарушения предоставления связи с роумингом. По его словам, все операторы РФ вскоре отменят внутрисетевой роуминг. Размер штрафа в данном случае определят до сентября уже 2018 года. Голомолзин сказал, что после отмены роумигна, оснований для увеличения базовых тарифов нет.Раньше отмечали, что "большая тройка" собирается отменить в РФ плату за входящие звонки в поездках. "Билайн" первым прекратит взимать деньги, начиная с 20 августа. Входящие звонки для абонентов "Мегафона" станут бесплатными до первого сентября.