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"Большую тройку" российских операторов оштрафуют за нарушения в связи с роумингом

"Большая тройка" операторов будет оштрафована за нарушения, связанные с внутрисетевым роумингом. Штрафу будут подвержены "Вымпелком", МТС, "Мегафон".

"Большую тройку" российских операторов оштрафуют за нарушения в связи с роумингом


Сумму штрафа собираются определить до сентября текущего года. В ведомстве отмечают, что все отечественные операторы в ближайшее время отменят внутрисетевой роуминг. Анатолий Голомолзин – заместитель главы антимонопольной Федеральной службы сообщил, что ведомство выдвинет штрафы "Мегафону", МТС, "Вымпелкому" за нарушения предоставления связи с роумингом. По его словам, все операторы РФ вскоре отменят внутрисетевой роуминг. Размер штрафа в данном случае определят до сентября уже 2018 года. Голомолзин сказал, что после отмены роумигна, оснований для увеличения базовых тарифов нет.

Раньше отмечали, что "большая тройка" собирается отменить в РФ плату за входящие звонки в поездках. "Билайн" первым прекратит взимать деньги, начиная с 20 августа. Входящие звонки для абонентов "Мегафона" станут бесплатными до первого сентября.

 
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Общество / Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:45
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