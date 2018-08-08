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Артем Сорока передумал брать в жены Марго Овсянникову

Участник телепроекта «Дом-2» уже не хочет жениться на Маргарите Овсянниковой. Артем Сорока сообщил, что он слишком поторопился со столь важным шагом.

Артем Сорока передумал брать в жены Марго Овсянникову


Фанаты Артема и Марго несколько дней назад были не на шутку удивлены, однако в то же время испытали удовольствие от того, что участница телестройки чувствует себя счастливой. Маргарита не скрывала, что на самом деле рада услышать такие важные для каждой девушки слова.

Звезда «Дома-2» без колебаний согласилась и получила заветное колечко от Артема, невзирая на то, что ее папа категорически не одобряет избранника дочери. Вот только свадьба может оказаться под угрозой, и вовсе не из-за строптивого родителя, который вот-вот обретет с Артемом общий язык. Неожиданно для всех передумал сам жених, и Маргарита в том числе.

Сороку возмутило то, что Марго уже не впервые позволяет себе обсуждать других мужчин в его присутствии. Из-за этого он оказывается в очень неудобном положении, особенно если такие разговоры ведутся при коллективе, который также удивляется тому, что позволяет себе девушка.

«Несмотря на то, что Маргарита согласилась стать моей женой, она продолжает притягивать других мужчин. Говорит, что там ее этот ждет, на Острове другой ждет… Марго сказала, что так она мстит. Для меня это очень странно, что после того, как я рассказал о своих намерениях, она так себя ведет…», - рассказал Артем.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:01
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