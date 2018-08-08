Алена Савкина намекнула на свой уход с телепроекта «Дом-2»

«Да, я как будущая мама не должна себя была так вести, но знаете, если бы вы могли вести себя по-другому – значит вам повезло. Все осталось позади», - написала Алена.

Вчера вечером в своем микроблоге беременная девушка опубликовала фото на фоне владивостокского моста и оставила очень странное послание своим подписчикам. В частности, она написала, что у нее все будет хорошо, несмотря на «грязные слова» недоброжелателей.Также участница поблагодарила родную мать за то, что она всегда находится рядом с ней и поддерживает несмотря ни на что.Савкина отметила, что является нормальной девчонкой и может любить искренне и по-настоящему. Самое главное для нее – это верность, а потому она не может заставить себя быть с мужчиной, который дважды подрывал ее доверие и изменял.Сейчас у девушки есть смысл жизни – ребенок, которого она носит под сердцем, и она уверена, что у них все будет хорошо.Фанатов очень встревожило данное высказывание, а потому в комментариях они буквально засыпали будущую мамочку вопросами об уходе с проекта. И хотя она пока не дала никаких пояснений, многие решили, что Алена действительно ушла за ворота и даже написали ей добрые слова напутствия, посоветовав больше никогда не связываться с Ильей Яббаровым.