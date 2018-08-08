Рыбак с острова Кейп-Сейбл столкнулся с ужасным морским чудовищем в 1976 году

Кроме свидетеля события 5 соотечественников тоже видели подводного монстра в море. Он преследовал лодку молодого человека, который после возвращения на берег, сразу сообщил об опасности жителям. Люди не поверили словам испуганного канадца, снова оказавшегося в этом месте рядом с отцом. Тогда рыбаков поразила странная тишина, прерванная свистящими звуками чудовища, имевшего 15- метровую длину тела и огромную голову.Оно быстро приближалось к желанной добыче, после чего открыло пасть с рядами острых зубов, напоминающих клыки хищников. Родственник быстро отреагировал на ситуацию и ударил существо веслом, после чего оно упало недалеко от лодки. Воспользовавшись моментом, шокированные люди успели уплыть из опасной зоны, а дальше узнали об аналогичных встречах от местных коллег.