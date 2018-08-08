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Рыбак с острова Кейп-Сейбл столкнулся с ужасным морским чудовищем в 1976 году

Рыбак с острова Кейп-Сейбл решил рассказать на канадской конференции НЛО о событиях, случившихся в 1976 г. Тогда он столкнулся с ужасным морским чудовищем, замеченным возле косы Поллок Шол.

Кроме свидетеля события 5 соотечественников тоже видели подводного монстра в море. Он преследовал лодку молодого человека, который после возвращения на берег, сразу сообщил об опасности жителям. Люди не поверили словам испуганного канадца, снова оказавшегося в этом месте рядом с отцом. Тогда рыбаков поразила странная тишина, прерванная свистящими звуками чудовища, имевшего 15- метровую длину тела и огромную голову.

Рыбак с острова Кейп-Сейбл столкнулся с ужасным морским чудовищем в 1976 году


Оно быстро приближалось к желанной добыче, после чего открыло пасть с рядами острых зубов, напоминающих клыки хищников. Родственник быстро отреагировал на ситуацию и ударил существо веслом, после чего оно упало недалеко от лодки. Воспользовавшись моментом, шокированные люди успели уплыть из опасной зоны, а дальше узнали об аналогичных встречах от местных коллег.

 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00
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