Телескоп TESS запечатлел комету C/2018 N1

Сообщается, что TESS отслеживал комету в течение 17 часов. За это время он предоставил достаточное количество снимков, которых хватило для монтажа видео. На момент создания фотографий C/2018 N1 находилась на расстоянии 48 млн. км от Земли. Она была замечена телескопом в области созвездия Южной рыбы.Благодаря смонтированному видео можно увидеть то, как хвост кометы меняется в зависимости от степени воздействия Солнца на нее.Напомним, что TESS был введен в эксплуатацию 25 июля. Этот аппарат является полноценной заменой для телескопа Kepler. На данный момент старая обсерватория практически исчерпала запас топлива.