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Телескоп TESS запечатлел комету C/2018 N1

Стало известно, что недавно запущенный в NASA телескоп TESS смог предоставить ученым интересные снимки, на которых была запечатлена комета C/2018 N1. Это космическое тело ранее зафиксировал инфракрасный аппарат WISE.

Телескоп TESS запечатлел комету C/2018 N1


Сообщается, что TESS отслеживал комету в течение 17 часов. За это время он предоставил достаточное количество снимков, которых хватило для монтажа видео. На момент создания фотографий C/2018 N1 находилась на расстоянии 48 млн. км от Земли. Она была замечена телескопом в области созвездия Южной рыбы.



Благодаря смонтированному видео можно увидеть то, как хвост кометы меняется в зависимости от степени воздействия Солнца на нее.

Напомним, что TESS был введен в эксплуатацию 25 июля. Этот аппарат является полноценной заменой для телескопа Kepler. На данный момент старая обсерватория практически исчерпала запас топлива.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:40
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