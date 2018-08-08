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Вера Брежнева поведала о сложностях в жизни

Вера Брежнева поведала общественности о сумасшедшем ритме своей жизни и пожаловалась на то, что спит в сутки всего по четыре часа.

Вера Брежнева поведала о сложностях в жизни


Нередко звезды шоу-бизнеса жалуются на бешеный жизненный ритм, в котором им приходится жить. Чем популярнее артист, тем его рабочий график жестче. Не стала исключением и Вера Брежнева, которая недавно рассказала поклонникам о том, как она провела несколько дней.

По словам самой певицы, ее радует лишь то, что члены ее семьи живут в более спокойном ритме, чем она. Вера поделилась с фанатами, как она обычно проводит свои дни. Так, недавно она, менее суток пробыв в Юрмале и в Риге, отправилась в Амстердам в качестве посла ООН на международную конференцию, посвященную проблемам ВИЧ. В столице Голландии она пробыла ровно сутки. Между поездками в Голландию и Азербайджан она успела немного поработать в студии, увидеться со своей младшей сестрой Викторией – женой Александра Цекало, побывать с ней на выставке и в кино. А после, едва успев дома собрать вещи, звезда в полночь отбыла в Баку.

Вера Брежнева поведала о сложностях в жизни


Добравшись до места назначения ранним утром, Вера в гостиничном номере постаралась немного поспать – в таком напряженном ритме это просто необходимо. Спустя шесть часов сна, она, сделав зарядку, отправилась на репетицию, съемки, на красную дорожку. Как признается сама артистка, все события буквально мелькали у нее перед глазами, она лишь успевала менять соответствующие наряды. Свой сон длиною в шесть часов Вера Брежнева называет самым длинным за прошедшую неделю. А впереди ее ожидала ночь без сна из-за раннего вылета.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 14:36
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