АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.56 USD 63.54
Курс валют на 08.08.2018

Компания Landspace может стать первой частной компанией Китая, совершившей запуск груза в космос

Частная китайская компания Landspace в скором времени может осуществить свой первый запуск полезного груза на орбиту. Сообщается, что это должно случиться до конца года. В случае успеха Landspace окажется первой в истории Китая частной компанией, которая смогла вывести в космос полезную нагрузку.

Компания Landspace может стать первой частной компанией Китая, совершившей запуск груза в космос


Отмечается, что в рамках первой миссии специалисты Landspace планируют использовать трехступенчатую модификацию ракеты «Чжуцюэ-1». Носитель выполнен на основе «Чанчжэн-11». Длина и диаметр составляют 19 и 1,35 метра, а масса достигает 27 тонн. Грузоподъемность при полете на 300 и 500 километров будет на уровне 300 и 200 кг соответственно.

В роли полезного груза должен выступить китайский спутник, предназначенный для центрального телевидения страны. На данный момент неизвестно, с какого стартового комплекса будет произведен запуск ракетно-космической системы. Однако предполагается, что для этого используют площадку космодрома Вэньчан.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущий СТС рассказал, как кормил голливудских
Компания Landspace может стать первой частной
В Санкт-Петербурге рабочие просверлили ангела
Диетологи назвали пять продуктов для
В Башкирии ночной ураган обрушил на спящих детей
Геологи нашли способ уменьшить силу техногенных
Reebok использовала технологию скафандров NASA
Вскрылось грязное прошлое участницы "Дома-2" Риты
Александр Гобозов наконец-таки решил развестись с
Специалисты разработали новую технологию защиты
Актриса Анна Цуканова-Котт раскрыла тайну имени
Черный диск огромного размера заснял на Луне
Ивана Дилова с новой прической стала похожа на
Кортни Кардашьян порвала со своим бойфрендом
Друга Джигарханяна заподозрили в ведении тайных
Представлена программа для создания изображения
Ольга Жарикова снова поругалась с Александром
СМИ рассекретили любимый фильм Меган Маркл
Анастасия Волочкова жалуется на жадных
Ученые: Человеческая улыбка имеет свою мелодию и
Любовница мужа Ани Лорак впервые прервала молчание
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на
Непростая судьба Евгения Стеблова: смерть жены и
Американские СМИ обнаружили "русский след" на
Ведущей шоу «Замуж за Бузову» станет звезда
Экс-участница «Дома-2» Лилия Четрару изменилась
Пользователи уверены, что Ксения Бородина
Выявлено лучшее средство для борьбы с простудой
В Apple отрицают информацию о том, что Siri
Инфракрасная термография помогла исследователям
Просмотреть все новости