Компания Landspace может стать первой частной компанией Китая, совершившей запуск груза в космос

Отмечается, что в рамках первой миссии специалисты Landspace планируют использовать трехступенчатую модификацию ракеты «Чжуцюэ-1». Носитель выполнен на основе «Чанчжэн-11». Длина и диаметр составляют 19 и 1,35 метра, а масса достигает 27 тонн. Грузоподъемность при полете на 300 и 500 километров будет на уровне 300 и 200 кг соответственно.В роли полезного груза должен выступить китайский спутник, предназначенный для центрального телевидения страны. На данный момент неизвестно, с какого стартового комплекса будет произведен запуск ракетно-космической системы. Однако предполагается, что для этого используют площадку космодрома Вэньчан.