Геологи нашли способ уменьшить силу техногенных землетрясений

Ранее было доказано, что землетрясение в Южной Корее 2017 года с магнитудой 5,4 балла случилось из-за закачки в соды в скважины геотермальной электростанции. Таким образом, специалисты из Швейцарии, Великобритании и Франции решили более детально изучить фактор изменения давления в закачиваемой жидкости. Вследствие этого удалось узнать, как себя ведет горная порода при различных колебаниях.В рамках эксперимента специалисты измеряли сдвиговое напряжение в модели геологического разлома, при этом данные собирали как в случае сухих условий, так и в случае закаченной воды с высоким и низким давлением.По словам экспертов, на силу землетрясения влияет величина разогрева, получаемого в результате трения пород с обеих сторон. Тем не менее, здесь важную роль играет фактор наличия или отсутствия жидкости в разломе.Оказалось, что разогретая жидкость доходит до такого состояния, когда она может собирать большое количество тепла. Вследствие этого порода не плавится и сила землетрясения уменьшается.