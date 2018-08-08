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Геологи нашли способ уменьшить силу техногенных землетрясений

Геологи описали механизм ослабления силы техногенных землетрясений. По словам ученых, сейсмическую активность можно снизить путем повышения давления в жидкости, закачиваемой в скважины.

Геологи нашли способ уменьшить силу техногенных землетрясений


Ранее было доказано, что землетрясение в Южной Корее 2017 года с магнитудой 5,4 балла случилось из-за закачки в соды в скважины геотермальной электростанции. Таким образом, специалисты из Швейцарии, Великобритании и Франции решили более детально изучить фактор изменения давления в закачиваемой жидкости. Вследствие этого удалось узнать, как себя ведет горная порода при различных колебаниях.

В рамках эксперимента специалисты измеряли сдвиговое напряжение в модели геологического разлома, при этом данные собирали как в случае сухих условий, так и в случае закаченной воды с высоким и низким давлением.

По словам экспертов, на силу землетрясения влияет величина разогрева, получаемого в результате трения пород с обеих сторон. Тем не менее, здесь важную роль играет фактор наличия или отсутствия жидкости в разломе.

Оказалось, что разогретая жидкость доходит до такого состояния, когда она может собирать большое количество тепла. Вследствие этого порода не плавится и сила землетрясения уменьшается.

 
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Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:10
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