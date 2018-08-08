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Ученые: Человеческая улыбка имеет свою мелодию и ритм

Французские ученые сделали выводы, что человеческая улыбка имеет свою мелодию и ритм. Результаты исследований опубликованы в профильных изданиях.

В 19 веке специалисты заметили связь между эмпатией и мимикой людей, а сейчас их коллеги во время наблюдений за слепыми индивидуумами тоже обратили внимание, как они реагируют на улыбку прохожего. Это позволило экспертам предположить, что любая особа может услышать “интонацию” эмоции и понять, насколько она искренняя.

Ученые: Человеческая улыбка имеет свою мелодию и ритм


Даже во время телефонного разговора собеседник тоже начинает улыбаться в ответ, слыша передающийся на расстоянии ритм. Пока ученые не могут понять суть механизма в данном процессе, но позитивное проявление чувств может не только поднимать настроение. Оно лечит человека от различных недугов и очищает пространство.

 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:30
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