Ученые: Человеческая улыбка имеет свою мелодию и ритм

В 19 веке специалисты заметили связь между эмпатией и мимикой людей, а сейчас их коллеги во время наблюдений за слепыми индивидуумами тоже обратили внимание, как они реагируют на улыбку прохожего. Это позволило экспертам предположить, что любая особа может услышать “интонацию” эмоции и понять, насколько она искренняя.Даже во время телефонного разговора собеседник тоже начинает улыбаться в ответ, слыша передающийся на расстоянии ритм. Пока ученые не могут понять суть механизма в данном процессе, но позитивное проявление чувств может не только поднимать настроение. Оно лечит человека от различных недугов и очищает пространство.