Дочь Юдашкина оставила детей на своих родителей и уехала на отдых

Дочь известного российского кутюрье Галина Юдашкина, после вторых родов быстро оправилась, уже через несколько недель она стала появляться на светских мероприятиях. Девушка в модном доме Валентина Юдашкина отвечает за детскую коллекцию и владеет салоном красоты в Москве. Несмотря на двух маленьких детей молодая женщина спокойно занимается карьерой, оставляя сыновей с нянями, бабушкой и дедушкой.Недавно Галина Юдашкина с мужем и детьми вернулась из Израиля, и решила продолжить свой отпуск вдвоём с супругом. Она оставила Анатолия и Аркадия на родителей и уехала отдыхать в Америку. Этим радостным событием девушка поделилась в своём микроблоге, однако подписчики её не поняли и начали оставлять негодующие комментарии.