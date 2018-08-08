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Дочь Юдашкина оставила детей на своих родителей и уехала на отдых

Галина Юдашкина со своим супругом Петром Максаковым отправилась отдыхать, а детей оставила на своих родителей. Маршрут для путешествий пара выбрала такой же, как в медовый месяц: Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Долина Напа.

Дочь Юдашкина оставила детей на своих родителей и уехала на отдых


Дочь известного российского кутюрье Галина Юдашкина, после вторых родов быстро оправилась, уже через несколько недель она стала появляться на светских мероприятиях. Девушка в модном доме Валентина Юдашкина отвечает за детскую коллекцию и владеет салоном красоты в Москве. Несмотря на двух маленьких детей молодая женщина спокойно занимается карьерой, оставляя сыновей с нянями, бабушкой и дедушкой.

Недавно Галина Юдашкина с мужем и детьми вернулась из Израиля, и решила продолжить свой отпуск вдвоём с супругом. Она оставила Анатолия и Аркадия на родителей и уехала отдыхать в Америку. Этим радостным событием девушка поделилась в своём микроблоге, однако подписчики её не поняли и начали оставлять негодующие комментарии.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:08
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