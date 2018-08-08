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Пользователи Instagram вычислили победителя шоу «Замуж за Бузову», им оказался Денис Лебедев

Практически весь прошлый месяц популярная певица и телеведущая Ольга Бузова находилась в Италии, где проходили съемки нового проекта, в котором 15 самых разных мужчин боролись за ее внимание.

Стоит отметить, что на ТНТ уже появились первые анонсы грядущего шоу и, судя по ним, оно обещает быть очень романтичным, эмоциональным, красивым и зрелищным. Кроме того, сообщается, что первый выпуск «Замуж за Бузову» выйдет на экраны уже 26 августа. Всего зрителям будет показано 8 серий.

Пользователи Instagram вычислили победителя шоу «Замуж за Бузову», им оказался Денис Лебедев

Сейчас съемки уже закончились, а потому, если знаменитость и нашла себе мужчину, то вынуждена всячески скрывать его от общественности, дабы не раскрыть все карты еще до выхода шоу.

Однако всего лишь один неосторожный кадр, который она недавно опубликовала на своей странице, помог внимательным пользователям вычислить, кого на самом деле завидная невеста страны выбрала среди 15 претендентов.

Пользователи Instagram вычислили победителя шоу «Замуж за Бузову», им оказался Денис Лебедев

Так, несколько дней назад Оля устроила себе настоящий выходной, отправившись в загородный клуб «Лачи», дабы попариться в бане и насладиться тишиной. Но фанаты уверены, что теледива была там не одна.

В тот же день один из участников шоу «Замуж за Бузову» также опубликовал фотографию из того же самого места. Им стал Денис Лебедев, который, если верить анонсам, ходил на свидание со звездой целых 3 раза.

Пользователи Instagram вычислили победителя шоу «Замуж за Бузову», им оказался Денис Лебедев

До участия в проекте этот крупный предприниматель, владеющий сырным заводом, никогда не выставлял свою личную жизнь на показ, предпочитая отдыхать на обычной рыбалке. А потому, как только его начали спрашивать о совместном времяпровождении с Бузовой, он сразу же удалил фотографию и даже закрыл свой профиль на несколько часов.

Поэтому теперь никто не сомневается в том, что именно этот мужчина стал победителем и их отношения с теледивой продолжились даже после окончания съемок

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:40
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