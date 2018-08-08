Инфракрасная термография помогла исследователям доказать реальность наличия теплой энергии у фантомов

Команда экспертов посетила кладбище “Мейпл” в округе Хартфорд, где были зафиксированы загадочные аномалии. Устройство быстро уловило движение полупрозрачной фигуры выходца из иного мира, плывущей по воздуху. Затем призрак исчез возле могилы, а озадаченные американцы подумали, что стали жертвой оптической иллюзии.Через несколько дней специалисты решили повторить эксперимент, вернувшись на прежнее место. Один человек направился к захоронению, где был замечен фантом, но экран тепловизора плохо реагировал на температуру живого организма. После таких событий люди даже не сомневались, что сделали открытие, а дальше они опубликовали материалы в сетях.