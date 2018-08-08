Татьяна Мусульбес нарастила волосы к свадьбе

Молодые люди оставили позади таких рейтинговых конкурентов, как Роман Капаклы и Марина Африкантова, а потому действительно имеют серьезную поддержку телезрителей.Накануне стало известно о том, что девушка готовится к свадьбе и специально для этого нарастила себе волосы. Ранее девушка не могла и подумать, что будет выглядеть как сестры Рапунцель, и также носить метровые волосы, однако ради главного торжества в своей жизни, готова за ними поухаживать.Зрители реалити-шоу «Дом-2» с нетерпением ожидают, когда в эфире покажут свадьбу Тани и Вити. Парочка долго подготавливалась к этому мероприятию, а потому намерена сделать всё на высшем уровне. Поклонникам телестройки уже известно, где пройдет свадьба, а также каким будет наряд невесты, который теперь дополнится и длинными наращенными волосами.