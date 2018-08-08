Врачи рассказали, почему нельзя полностью отказаться от сахара
Бытует расхожее мнение, что сахар – это белая смерть. Но недавно врачи рассказали, почему нельзя полностью отказаться от этого продукта, перечислив несколько очевидных плюсов его употребления.
Правильный рацион питания не может обойтись без сахара, поскольку именно этот продукт способен немедленно повысить энергичность и продуктивность организма. Причиной этого эффекта является глюкоза, которая образуется в организме после расщепления сахаров. После этого инсулин разносит глюкозу по клеткам, где и происходит метаболизм с последующим выбросом энергии.
Энергия дольше хранится под влиянием сахара. Даже после конвертации глюкозы в энергию организм сохраняет некоторое ее резервное количество. В итоге образуются цепочки гликогена, которые приходят на помощь в случае нехватки энергии.
Сахар способствует повышению настроения. Это происходит за счет активизации центров удовольствия в мозге, выработки дофамина, который, в свою очередь, создает ощущение эйфории.
Натуральный шоколад с натуральным сахаром способствует улучшению мыслительных функций. Этот благотворный коктейль из сахарозы и флавоноидов может также похвастаться антиоксидантным действием.
Кроме этого, натуральные сахара содержат здоровые нутриенты, включая растительные волокна, витамины, минералы, антиоксиданты и прочие биологически значимые элементы.
Правильный рацион питания не может обойтись без сахара, поскольку именно этот продукт способен немедленно повысить энергичность и продуктивность организма. Причиной этого эффекта является глюкоза, которая образуется в организме после расщепления сахаров. После этого инсулин разносит глюкозу по клеткам, где и происходит метаболизм с последующим выбросом энергии.
Энергия дольше хранится под влиянием сахара. Даже после конвертации глюкозы в энергию организм сохраняет некоторое ее резервное количество. В итоге образуются цепочки гликогена, которые приходят на помощь в случае нехватки энергии.
Сахар способствует повышению настроения. Это происходит за счет активизации центров удовольствия в мозге, выработки дофамина, который, в свою очередь, создает ощущение эйфории.
Натуральный шоколад с натуральным сахаром способствует улучшению мыслительных функций. Этот благотворный коктейль из сахарозы и флавоноидов может также похвастаться антиоксидантным действием.
Кроме этого, натуральные сахара содержат здоровые нутриенты, включая растительные волокна, витамины, минералы, антиоксиданты и прочие биологически значимые элементы.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 14:23