Врачи рассказали, почему нельзя полностью отказаться от сахара

Правильный рацион питания не может обойтись без сахара, поскольку именно этот продукт способен немедленно повысить энергичность и продуктивность организма. Причиной этого эффекта является глюкоза, которая образуется в организме после расщепления сахаров. После этого инсулин разносит глюкозу по клеткам, где и происходит метаболизм с последующим выбросом энергии.Энергия дольше хранится под влиянием сахара. Даже после конвертации глюкозы в энергию организм сохраняет некоторое ее резервное количество. В итоге образуются цепочки гликогена, которые приходят на помощь в случае нехватки энергии.Сахар способствует повышению настроения. Это происходит за счет активизации центров удовольствия в мозге, выработки дофамина, который, в свою очередь, создает ощущение эйфории.Натуральный шоколад с натуральным сахаром способствует улучшению мыслительных функций. Этот благотворный коктейль из сахарозы и флавоноидов может также похвастаться антиоксидантным действием.Кроме этого, натуральные сахара содержат здоровые нутриенты, включая растительные волокна, витамины, минералы, антиоксиданты и прочие биологически значимые элементы.