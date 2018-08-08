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Максим Виторган не торопится знакомить свою младшую сестру с сыном

Актер Максим Виторган не спешит знакомить сына Платона со своей младшей сестрой Этель.

Не так давно у Максима и его супруги Ксении Собчак родился сын Платон. Однако отец актера уже пожилой Эммануил Гедеонович тоже решил почувствовать себя в роли молодого отца. Его жена Ирина родила дочь Этель.

Максим Виторган не торопится знакомить свою младшую сестру с сыном

Стоит отметить, что супруги давно планировали общего ребенка, так что теперь они с радостью занимаются хлопотами, связанными с появлением малышки на свет. Максим уже познакомился со своей младшей сестрой Этель, а вот Платона все еще не подпускает к девочке

При этом актер добавил, что дети почти не знакомы, они лишь находились в одном помещении. Однако артист намекнул, что в скором времени их знакомство может произойти. Напомним, что Платону в ноябре этого года исполнится два года, тогда как его тете всего шесть месяцев.

Максим Виторган не торопится знакомить свою младшую сестру с сыном

У Максима есть также двое старших детей. Дочери Полине уже исполнилось 20 лет, а сыну Даниилу – 16. При этом актер признался, что до того как стать отцом, он мог тратить баснословные суммы денег на развлечения, а также предметы роскоши. Однако уже последние двадцать лет он старается себя ограничивать, так как теперь ему приходится думать о потребностях своих наследников.

«Раньше я деньги тратил не задумываясь и, бывало, оставался на мели. Сейчас я не очень интересуюсь предметами роскоши…езжу на автомобиле, который мне предоставляет компания, неприхотлив в еде, поэтому с удовольствием тратил бы деньги на путешествия. Но если мы говорим про последние деньги, то их я потрачу все-таки на детей», – рассказывает Виторган.


Стоит также отметить, что его старшая дочь пошла по стопам отца и связала свою жизнь с актерским искусством. Девушка уже завершила свой первый год работы в театре. Старший сын решил поступить на операторский факультет. При этом Максим отмечает, что не собирается отговаривать детей от их выбора профессии, несмотря на то, что творчество, зачастую, отнимает много сил и времени.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:36
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