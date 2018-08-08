Reebok использовала технологию скафандров NASA для производства спортивных бюстгальтеров

Отмечается, что особенность PureMove заключается в использовании специального дилатантного геля. Под действием нагрузки и увеличением скорости деформации материала жидкость становится более вязкой, что позволяется одежде создавать больше компрессии. В обычном режиме ношения бюстгальтер не стягивается и находится в свободном состоянии. Таким образом, он подойдет не только для спорта, но и для повседневного пользования.Стоит отметить, что в этом плане компания Reebok конкурирует с разработкой бренда Nike, который выпустил топ из пенополимерного материала. Он способен растягиваться при увеличении нагрузок и поэтому обеспечивает максимальную свободу действий при физической активности.