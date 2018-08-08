Reebok использовала технологию скафандров NASA для производства спортивных бюстгальтеров
Fast Company сообщает, что бренд Reebok выпустил женский бюстгальтер для занятий спортом, при разработке которого применялись технология скафандров NASA и даже бронежилетов. Разработка называется PureMove.
Отмечается, что особенность PureMove заключается в использовании специального дилатантного геля. Под действием нагрузки и увеличением скорости деформации материала жидкость становится более вязкой, что позволяется одежде создавать больше компрессии. В обычном режиме ношения бюстгальтер не стягивается и находится в свободном состоянии. Таким образом, он подойдет не только для спорта, но и для повседневного пользования.
Стоит отметить, что в этом плане компания Reebok конкурирует с разработкой бренда Nike, который выпустил топ из пенополимерного материала. Он способен растягиваться при увеличении нагрузок и поэтому обеспечивает максимальную свободу действий при физической активности.
Отмечается, что особенность PureMove заключается в использовании специального дилатантного геля. Под действием нагрузки и увеличением скорости деформации материала жидкость становится более вязкой, что позволяется одежде создавать больше компрессии. В обычном режиме ношения бюстгальтер не стягивается и находится в свободном состоянии. Таким образом, он подойдет не только для спорта, но и для повседневного пользования.
Стоит отметить, что в этом плане компания Reebok конкурирует с разработкой бренда Nike, который выпустил топ из пенополимерного материала. Он способен растягиваться при увеличении нагрузок и поэтому обеспечивает максимальную свободу действий при физической активности.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:05