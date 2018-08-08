АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.56 USD 63.54
Курс валют на 08.08.2018

Reebok использовала технологию скафандров NASA для производства спортивных бюстгальтеров

Fast Company сообщает, что бренд Reebok выпустил женский бюстгальтер для занятий спортом, при разработке которого применялись технология скафандров NASA и даже бронежилетов. Разработка называется PureMove.

Reebok использовала технологию скафандров NASA для производства спортивных бюстгальтеров


Отмечается, что особенность PureMove заключается в использовании специального дилатантного геля. Под действием нагрузки и увеличением скорости деформации материала жидкость становится более вязкой, что позволяется одежде создавать больше компрессии. В обычном режиме ношения бюстгальтер не стягивается и находится в свободном состоянии. Таким образом, он подойдет не только для спорта, но и для повседневного пользования.

Стоит отметить, что в этом плане компания Reebok конкурирует с разработкой бренда Nike, который выпустил топ из пенополимерного материала. Он способен растягиваться при увеличении нагрузок и поэтому обеспечивает максимальную свободу действий при физической активности.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:05
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущий СТС рассказал, как кормил голливудских
Компания Landspace может стать первой частной
В Санкт-Петербурге рабочие просверлили ангела
Диетологи назвали пять продуктов для
В Башкирии ночной ураган обрушил на спящих детей
Геологи нашли способ уменьшить силу техногенных
Reebok использовала технологию скафандров NASA
Вскрылось грязное прошлое участницы "Дома-2" Риты
Александр Гобозов наконец-таки решил развестись с
Специалисты разработали новую технологию защиты
Актриса Анна Цуканова-Котт раскрыла тайну имени
Черный диск огромного размера заснял на Луне
Ивана Дилова с новой прической стала похожа на
Кортни Кардашьян порвала со своим бойфрендом
Друга Джигарханяна заподозрили в ведении тайных
Представлена программа для создания изображения
Ольга Жарикова снова поругалась с Александром
СМИ рассекретили любимый фильм Меган Маркл
Анастасия Волочкова жалуется на жадных
Ученые: Человеческая улыбка имеет свою мелодию и
Любовница мужа Ани Лорак впервые прервала молчание
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на
Непростая судьба Евгения Стеблова: смерть жены и
Американские СМИ обнаружили "русский след" на
Ведущей шоу «Замуж за Бузову» станет звезда
Экс-участница «Дома-2» Лилия Четрару изменилась
Пользователи уверены, что Ксения Бородина
Выявлено лучшее средство для борьбы с простудой
В Apple отрицают информацию о том, что Siri
Инфракрасная термография помогла исследователям
Просмотреть все новости