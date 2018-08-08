Звезда сериала «Кухня» удивила сексуальной фигурой
Елена Подкаминская удивила своих поклонников сексуальной фигурой. Звезда сериала «Кухня» в Instagram опубликовала черно-белый снимок, на котором она позирует на фоне электрических заземлений и проводов.
На фотографии актриса позирует в закрытом тёмном купальнике, поверх которого надет плащ. В описании к данному посту Елена написала: «Осторожно! Высокое напряжение!». Нестареющую 39-летнюю звезду фанаты назвали русской Джулией Робертс. Также поклонники в комментариях не скупились на комплименты.
Стоит отметить, что помимо сериала «Кухня», который принёс Елене Подкаминской особую популярность, она снялась ещё в нескольких проектах – «Ландыш серебристый», «Метод Фрейда», «Братья Карамазовы» и в других кинолентах.
На фотографии актриса позирует в закрытом тёмном купальнике, поверх которого надет плащ. В описании к данному посту Елена написала: «Осторожно! Высокое напряжение!». Нестареющую 39-летнюю звезду фанаты назвали русской Джулией Робертс. Также поклонники в комментариях не скупились на комплименты.
Стоит отметить, что помимо сериала «Кухня», который принёс Елене Подкаминской особую популярность, она снялась ещё в нескольких проектах – «Ландыш серебристый», «Метод Фрейда», «Братья Карамазовы» и в других кинолентах.