Специалисты разработали новую технологию защиты от хакерских атак
Представители Нью-Йоркского университета намерены внедрить новую технологию защиты от хакеров. Отмечается, что она заключается в добавлении пустых багов, которые будут просто отвлекать злоумышленника.
По словам автора проекта Брендана Долан-Гэвитта, на данный момент программисты уже создают алгоритм, который позволит в автоматическом режиме внедрять пустые баги в строчки кода программного обеспечения.
Таким образом, специалисты создают некритические ошибки, которые станут для хакеров своеобразной приманкой и на попытку взлома фиктивной неисправности придется потратить большое количество времени. Благодаря этому удастся защитить участки кода, которые действительно имеют опасные уязвимости.
Долан-Гэвитт считает, что идеальный код без багов имеет один важный недостаток – в нем легко увидеть недочеты. Поэтому новая технология станет своего рода камуфляжем.
По словам автора проекта Брендана Долан-Гэвитта, на данный момент программисты уже создают алгоритм, который позволит в автоматическом режиме внедрять пустые баги в строчки кода программного обеспечения.
Таким образом, специалисты создают некритические ошибки, которые станут для хакеров своеобразной приманкой и на попытку взлома фиктивной неисправности придется потратить большое количество времени. Благодаря этому удастся защитить участки кода, которые действительно имеют опасные уязвимости.
Долан-Гэвитт считает, что идеальный код без багов имеет один важный недостаток – в нем легко увидеть недочеты. Поэтому новая технология станет своего рода камуфляжем.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 19:00