В Apple отрицают информацию о том, что Siri записывает разговоры пользователя через iPhone

Ранее некоторые эксперты заявляли о том, что голосовой ассистент Siri может вести прослушивание пользователей iPhone даже до его активации. Однако разработчики утверждают, что до произношения ключевой фразы «Привет, Siri» помощник не активен и не может слушать речь человека.Таким образом, Apple направила официальное письмо конгрессменам США, в котором они объяснили, что Siri не может прослушивать пользователей, а также вести сбор данных и предоставлять их кому-либо. Для подтверждения этого специалисты указали на тот факт, что для включения голосового помощника пользователю необходимо открыть ему доступ к микрофону.Кроме это в Apple дают возможность клиентам самостоятельно выбирать, предоставлять ли данные системе о местоположении или нет. Поэтому бренд не нарушает никаких личных прав пользователей.