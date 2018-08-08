Кортни Кардашьян порвала со своим бойфрендом

Кортни, сестра знаменитой Ким Кардашьян, порвала с бойфрендом, отношения с которым длились с 2016 года. Тогда парочка познакомилась в одном из баров французской столицы. Теперь же Кортни и Юнес даже отменили подписку на аккаунты друг друга в Instagram.Более того, на просторах Интернета появились снимки, на которых видно отдыхающего в Мексике боксера в компании бывшей официантки Джордан Озуны.