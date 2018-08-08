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Ученые назвали безопасную для здоровья норму алкоголя

Ученые из Кембриджского университета провели исследование и выявили безопасную норму потребления алкогольных напитков.

Ученые назвали безопасную для здоровья норму алкоголя

В проведенном эксперименте специалисты изучили образ жизни боле 599 000 респондентов из 19 стран мира. В ходе исследования ученым удалось установить, что допустимой дозой крепких напитков, которая не наносит вред человеческому здоровью, является 100 граммов чистого спирта. Ученые особо отметили, что данную дозу нужно употреблять не за один раз, а за неделю.

Если 100 грамм чистого спирта перевести в алкогольные напитки, то за 7 дней человек может выпить 5 кружек пива в 4-х объемных процентах. Также такое количество спирта содержится чуть больше чем в одной бутылки красного вина, крепость которого около 14 %.

Если человек будет постоянно увеличивать установленную норму алкоголя, то может начать увеличиваются риск развития инфаркта, возникновения болезней сердца, инсульта, аневризмы и многих других заболеваний.

Кроме вышеперечисленного, злоупотребление спиртными напитками в несколько раз сокращает продолжительность жизни человека, даже если он правильно питается или старается соблюдать активный образ жизни.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:50
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