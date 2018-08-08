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Длительное пребывание под кондиционером в жару опасно

Резкие перепады температур могут спровоцировать проблемы с сердцем, а также длительное пребывание под кондиционером чревато простудными заболеваниями.

Длительное пребывание под кондиционером в жару опасно


По словам медиков, резкий перепад температуры воздуха вреден для организма. Это может вызвать сердечнососудистые заболевания, если зайти в очень охлажденное помещение с жаркой улицы. Хороший способ избежать таких перепадов, это охлаждаться постепенно, например, сначала ополоснуться прохладной водой, а затем включать кондиционер.

Также врачи отмечают вред пребывания в слишком переохлажденном помещении. Это может привести к простудным заболеваниям, особенно уязвимы люди, которые болеют часто. Лучший способ избежать подобным проблем, это не устанавливать температуру ниже + 18-ти градусов, и находиться подальше от холодных потоков.

 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:40
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