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Xiaomi представила новый фитнес-браслет Xiaomi Black Plus NFC

После выхода Xiaomi Mi Band 3 в Сети появились слухи о разработке новой версии с модулем NFC. Оказалось, что слухи подтвердились, поскольку китайский бренд представил новое устройство под названием Xiaomi Black Plus NFC, который, кстати, не имеет с Mi Band 3 ничего общего.

Xiaomi представила новый фитнес-браслет Xiaomi Black Plus NFC


Сообщается, что гаджет обзавелся 0,95-дюймовым дисплеем с разрешением 240 х 120 пикселей. Эта матрица способна поддерживать 24-битный цвет, поэтому она сможет отображать больше информации.

За автономность отвечает аккумулятор с емкостью 120 мАч. Разработчики Xiaomi постарались сделать браслет более энергоэффективным, поэтому такой емкости хватит на долгое время. Заявленное время работы гаджета на одном заряде 18 дней.

Кроме этого стоит выделить пульсометр, калькулятор калорий, шагомер и водонепроницаемые свойства корпуса Xiaomi Black Plus NFC.

Такой трекер можно будет приобрести за 34 доллара.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 17:30
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