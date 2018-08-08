Xiaomi представила новый фитнес-браслет Xiaomi Black Plus NFC

Сообщается, что гаджет обзавелся 0,95-дюймовым дисплеем с разрешением 240 х 120 пикселей. Эта матрица способна поддерживать 24-битный цвет, поэтому она сможет отображать больше информации.За автономность отвечает аккумулятор с емкостью 120 мАч. Разработчики Xiaomi постарались сделать браслет более энергоэффективным, поэтому такой емкости хватит на долгое время. Заявленное время работы гаджета на одном заряде 18 дней.Кроме этого стоит выделить пульсометр, калькулятор калорий, шагомер и водонепроницаемые свойства корпуса Xiaomi Black Plus NFC.Такой трекер можно будет приобрести за 34 доллара.