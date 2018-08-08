Врачи назвали продукт, снижающий риск болезней сосудов

Масштабное научное изыскание длилось 27 лет. За этот срок учеными были проанализированы данные о 3 тысячах человек средним возрастом 65 лет. На момент начала наблюдений никто из участников не жаловался на проблемы сердечно-сосудистой системы.За время научной работы ушли и жизни 2,4 тысячи человек, причем 833 из них скончались по причине болезней сердечно-сосудистой системы. Тщательный анализ информации позволил выяснить, что присутствие в рационе питания продуктов с высоким содержанием жирных кислот на 42% снижало риск преждевременной смерти от инсульта.Регулярное употребление продуктов, содержащих молочный жир и гептадекановую (маргариновую) кислоту, позволяло в определенной степени защитить организм от болезней сосудов. Поэтому врачи настоятельно посоветовали включить в рацион пожилых людей сыр, в котором эти вещества имеются в достатке.