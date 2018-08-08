На МКАД в аварии пострадали пять человек
Ранним утром на 20-м километре МКАД столкнулись три легковых автомобиля. В аварии оказалось пятеро пострадавших.
О массовом ДТП сообщается в пресс-службе управления ГИБДД столицы. Известно, что было принято решение срочно госпитализировать одного из пострадавших с помощью санавиации.
Эта авария стала причиной того, что сотрудники дорожной полиции были вынуждены перекрыть сразу три полосы движения.
Сейчас правоохранители разбираются в причинах и деталях ДТП.
О массовом ДТП сообщается в пресс-службе управления ГИБДД столицы. Известно, что было принято решение срочно госпитализировать одного из пострадавших с помощью санавиации.
Эта авария стала причиной того, что сотрудники дорожной полиции были вынуждены перекрыть сразу три полосы движения.
Сейчас правоохранители разбираются в причинах и деталях ДТП.
Происшествия
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 13:53