На МКАД в аварии пострадали пять человек

О массовом ДТП сообщается в пресс-службе управления ГИБДД столицы. Известно, что было принято решение срочно госпитализировать одного из пострадавших с помощью санавиации.Эта авария стала причиной того, что сотрудники дорожной полиции были вынуждены перекрыть сразу три полосы движения.Сейчас правоохранители разбираются в причинах и деталях ДТП.