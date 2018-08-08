Logitech и Apple создали беспроводную зарядку для iPhone X и iPhone 8/8 Plus
Разработчики из Logitech при сотрудничестве со специалистами Apple создали беспроводную зарядку Powered Wireless Charging Stand за 80 долларов. Отмечается, что устройство подойдет для таких «яблочных» девайсов как iPhone X и iPhone 8/8 Plus.
Как бы там ни было, но Powered Wireless Charging Stand обладает стандартом беспроводной зарядки Qi. Таким образом, помимо смартфонов Apple можно использовать и другие устройства, которые поддерживают эту технологию. Совместная разработка с купертиновцами означает, что iPhone лучше всего адаптированы к этому гаджету.
Стоит отметить, что смартфон будет стоять на подставке практически в вертикальном положении. Разработчики позаботились о том, чтобы пользователь не задумывался над тем, попал ли он в нужную область устройством. Достаточно просто поставить его на платформу.
Известно, что показатель мощности такой зарядной станции составляет 7,5 Вт.
На рынок должна выйти зарядка только белого цвета.
Как бы там ни было, но Powered Wireless Charging Stand обладает стандартом беспроводной зарядки Qi. Таким образом, помимо смартфонов Apple можно использовать и другие устройства, которые поддерживают эту технологию. Совместная разработка с купертиновцами означает, что iPhone лучше всего адаптированы к этому гаджету.
Стоит отметить, что смартфон будет стоять на подставке практически в вертикальном положении. Разработчики позаботились о том, чтобы пользователь не задумывался над тем, попал ли он в нужную область устройством. Достаточно просто поставить его на платформу.
Известно, что показатель мощности такой зарядной станции составляет 7,5 Вт.
На рынок должна выйти зарядка только белого цвета.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 17:00