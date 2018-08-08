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Logitech и Apple создали беспроводную зарядку для iPhone X и iPhone 8/8 Plus

Разработчики из Logitech при сотрудничестве со специалистами Apple создали беспроводную зарядку Powered Wireless Charging Stand за 80 долларов. Отмечается, что устройство подойдет для таких «яблочных» девайсов как iPhone X и iPhone 8/8 Plus.

Logitech и Apple создали беспроводную зарядку для iPhone X и iPhone 8/8 Plus


Как бы там ни было, но Powered Wireless Charging Stand обладает стандартом беспроводной зарядки Qi. Таким образом, помимо смартфонов Apple можно использовать и другие устройства, которые поддерживают эту технологию. Совместная разработка с купертиновцами означает, что iPhone лучше всего адаптированы к этому гаджету.

Стоит отметить, что смартфон будет стоять на подставке практически в вертикальном положении. Разработчики позаботились о том, чтобы пользователь не задумывался над тем, попал ли он в нужную область устройством. Достаточно просто поставить его на платформу.

Известно, что показатель мощности такой зарядной станции составляет 7,5 Вт.

На рынок должна выйти зарядка только белого цвета.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 17:00
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