Logitech и Apple создали беспроводную зарядку для iPhone X и iPhone 8/8 Plus

Как бы там ни было, но Powered Wireless Charging Stand обладает стандартом беспроводной зарядки Qi. Таким образом, помимо смартфонов Apple можно использовать и другие устройства, которые поддерживают эту технологию. Совместная разработка с купертиновцами означает, что iPhone лучше всего адаптированы к этому гаджету.Стоит отметить, что смартфон будет стоять на подставке практически в вертикальном положении. Разработчики позаботились о том, чтобы пользователь не задумывался над тем, попал ли он в нужную область устройством. Достаточно просто поставить его на платформу.Известно, что показатель мощности такой зарядной станции составляет 7,5 Вт.На рынок должна выйти зарядка только белого цвета.