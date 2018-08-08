Врачи назвали продукты, сжигающие жир во время сна

Актуальные исследования позволили ученым сделать неожиданный вывод: ложиться спать на голодный желудок вредно. И хотя в обществе распространена идея о том, что после 18 часов лучше не есть, специалисты заявили, что это не совсем так.Просыпаясь утром голодным, человек буквально набрасывается на еду, переедает и набирает лишний вес. Более полезным было бы поужинать, но для вечерней трапезы нужно выбирать правильные продукты. Только в этом случае можно похудеть даже во сне.Эксперты заявили, что идеальный перекус перед ночным отдыхом не должен вызывать тяжесть в пищеварительной системе. Для этого нужно выбрать блюда с белком и небольшим количеством сложных углеводов.Оптимальным вариантом ужина может быть мисо-суп или соевая паста. Эти блюда медленно усваиваются и позволяют не ощущать голод долгое время. Снижению калорийности ужина способствует редька, а также креветки и сыр тофу. Усилия организма по перевариванию этой пищи превышают ее калорийность, а значит, человек будет худеть во время сна.Среди других продуктов, полезных для вечернего приема пищи, были названы вареные яйца с зеленым салатом или овощами. Также в перечень вошли кабачки, капуста, кефир и йогурт.