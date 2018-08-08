АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.56 USD 63.54
Курс валют на 08.08.2018

Аргентинец запечатлел на камеру гнома в своей квартире

В сетях появилось видео, опубликованное жителем города Росарио. Аргентинец запечатлел на камеру гнома в своей квартире, когда он решил выбежать из своего укрытия.

Аргентинец запечатлел на камеру гнома в своей квартире


Мужчина, отметил, что давно уже наблюдает за загадочным существом, которое предпочитает скрываться от людских глаз. В сюжете видно, что гном надел на себя футболку и шорты, а также быстро бегает по комнате, чтобы спрятаться за стулом или ведром. После просмотра ролика мнение пользователей разделилось.



Скептики стали говорить о домашних питомцах или обезьянах. Любители мистики были не согласны с таким мнением, зная о доказательствах реального существования подземных людей, найденных учеными. Кроме того, дети часто сталкиваются с созданиями из иного мира, так что одно из них могло поселиться в доме автора ролика.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Кипре психически больной мужчина атаковал
Аргентинец запечатлел на камеру гнома в своей
На Айзу Анохину напали во время съемок клипа
Сергей Кучеров набрался смелости пригласить на
В Иннополисе запустили первый терминал для выдачи
В Красноярском крае умер ребенок из-за отказа
Apple внедрит в новые Mac Face ID и функцию
Артем Сорока передумал брать в жены Марго
Екатерина Климова опубликовала снимок после душа
На фоне изменений Алесандры Черно, Иосиф Оганесян
После 20 лет брака Лариса Долина рассталась с
Вера Брежнева поведала о сложностях в жизни
Компания Xiaomi запретила в MIUI 10 откат к более
Алена Савкина намекнула на свой уход с
Стала известна дата выхода финального сезона
Врачи рассказали, почему нельзя полностью
Юрий Дудь выпустил фильм про телеведущего Сергея
Дочь Юдашкина оставила детей на своих родителей и
Испуганный житель Оклахомы зафиксировал на камеру
Саша Шева решилась на очередную пластическую
Врачи назвали продукты, сжигающие жир во время сна
На МКАД в аварии пострадали пять человек
В Дагестане в ДТП с поездом погибли три человека
На родине Дракулы археологами найден таинственный
Новости «Дома-2»: Илья Яббаров отравился на
Западный Голливуд призвал убрать с «Аллеи славы»
Energizer выпустила два смартфона с четырьмя
Пользователи Instagram вычислили победителя шоу
Татьяна Мусульбес нарастила волосы к свадьбе
Максим Виторган не торопится знакомить свою
Просмотреть все новости