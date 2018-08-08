Аргентинец запечатлел на камеру гнома в своей квартире

Мужчина, отметил, что давно уже наблюдает за загадочным существом, которое предпочитает скрываться от людских глаз. В сюжете видно, что гном надел на себя футболку и шорты, а также быстро бегает по комнате, чтобы спрятаться за стулом или ведром. После просмотра ролика мнение пользователей разделилось.Скептики стали говорить о домашних питомцах или обезьянах. Любители мистики были не согласны с таким мнением, зная о доказательствах реального существования подземных людей, найденных учеными. Кроме того, дети часто сталкиваются с созданиями из иного мира, так что одно из них могло поселиться в доме автора ролика.