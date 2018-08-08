Ирина Пинчук лидирует в голосовании «Участник месяца»

«Жалко Иришку. Такая милая и так не везет то с этим Грицем, то с Сейшелами», «Иру надо поддержать. Голосуйте за нее все, кто с этим согласен», «Ира достойна стать даже человеком года не то, что месяца», - пишут фолловеры Пинчук в социальных сетях.

Так, денежную премию за хорошее поведение уже получила Марина Африкантова, Виктор Литвинов, Маргарита Овсянникова и Роман Гриценко, а теперь появилась информация, что в текущем месяце в голосовании лидирует Ирина Пинчук.Скорее всего, таким образом зрители решили поддержать девушку, которая прибыла в периметр ради отношений с Ромой, но в итоге дважды была отвергнута им. Сейчас она уверяет, что больше не строит никаких планов на Гриценко, так как он оказался не тем, за кого себя выдавал.Кроме того, расстраивает Иру и то, что ее отправили на Остров любви, в то время как ее лучшая подруга Татьяна Мусульбес осталась на Поляне и на выходных будет отмечать свою свадьбу.Стоит отметить, что на Сейшелах участница принимает ухаживания сразу от двух парней – Виктора Шароварова и Алексея Безуса. Помимо этого, в новом приходе к ней пришло сразу 5 молодых красавцев, 3 из которых остались в периметре и ждут ее возвращения на Поляну, дабы познакомиться и пообщаться лично.