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Ирина Пинчук лидирует в голосовании «Участник месяца»

Несколько месяцев назад организаторы «Дома-2» создали новое голосование в приложении ТНТ-клаб, благодаря которому зрители телепроекта могут выделить лучшего участника и наградить его суммой 50 тысяч рублей.

Так, денежную премию за хорошее поведение уже получила Марина Африкантова, Виктор Литвинов, Маргарита Овсянникова и Роман Гриценко, а теперь появилась информация, что в текущем месяце в голосовании лидирует Ирина Пинчук.

Ирина Пинчук лидирует в голосовании «Участник месяца»

Скорее всего, таким образом зрители решили поддержать девушку, которая прибыла в периметр ради отношений с Ромой, но в итоге дважды была отвергнута им. Сейчас она уверяет, что больше не строит никаких планов на Гриценко, так как он оказался не тем, за кого себя выдавал.

Кроме того, расстраивает Иру и то, что ее отправили на Остров любви, в то время как ее лучшая подруга Татьяна Мусульбес осталась на Поляне и на выходных будет отмечать свою свадьбу.

Ирина Пинчук лидирует в голосовании «Участник месяца»

«Жалко Иришку. Такая милая и так не везет то с этим Грицем, то с Сейшелами», «Иру надо поддержать. Голосуйте за нее все, кто с этим согласен», «Ира достойна стать даже человеком года не то, что месяца», - пишут фолловеры Пинчук в социальных сетях.

Стоит отметить, что на Сейшелах участница принимает ухаживания сразу от двух парней – Виктора Шароварова и Алексея Безуса. Помимо этого, в новом приходе к ней пришло сразу 5 молодых красавцев, 3 из которых остались в периметре и ждут ее возвращения на Поляну, дабы познакомиться и пообщаться лично.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:09
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