Генетики вырастили стерильный тополь

Ученые модифицировали 13 генов тополя, которые отвечают за начало размножения дерева. Интерес к тополю вызван тем, что он делится на мужской и женский пол, следовательно, производит семена и пыльцу.Генетики провели масштабное исследование, которое длилось 7 сезонов. В изучении приняли участие 3 300 тополей на 9 акрах земли. Что примечательно, наблюдения за данными деревьями показало ученым, что модификация генома препятствует неконтролируемому размножению, тем самым вытесняя другие растения.Страх общества о том, что ГМ-тополя могут сбежать за пределы исследовательских плантаций был опровергнут. Ведь модификация генома препятствует производству семя и пыльцы саженцев.