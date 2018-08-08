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Испуганный житель Оклахомы зафиксировал на камеру НЛО

Пользователи сетей увидели видео, опубликованное жителем Оклахомы. Испуганный американец зафиксировал на камеру НЛО, летающий над городом Талса.

Испуганный житель Оклахомы зафиксировал на камеру НЛО


Мужчина перед сном находился с ребенком на улице, но внезапно сын заметил странный огонек в ночном небе, совершающий хаотичные движения. Внеземной корабль гуманоидов показывал невероятные маневры в воздухе и постоянно изменял скорость во время полета. Шокированный человек решил наблюдать за объектом, и был поражен невиданным зрелищем.



Горожанин считает, что НЛО пытался уйти от преследования или находился в аварийном состоянии. Юзеры после просмотра отметили, что новое появление гостей из космоса над страной может быть связано с темой вторжения на планету. Пока они наблюдают за деятельностью людей и изучают новые территории, хотя скептики считают, что в объектив гаджета попал светлячок.

 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00
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