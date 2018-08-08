Испуганный житель Оклахомы зафиксировал на камеру НЛО

Мужчина перед сном находился с ребенком на улице, но внезапно сын заметил странный огонек в ночном небе, совершающий хаотичные движения. Внеземной корабль гуманоидов показывал невероятные маневры в воздухе и постоянно изменял скорость во время полета. Шокированный человек решил наблюдать за объектом, и был поражен невиданным зрелищем.Горожанин считает, что НЛО пытался уйти от преследования или находился в аварийном состоянии. Юзеры после просмотра отметили, что новое появление гостей из космоса над страной может быть связано с темой вторжения на планету. Пока они наблюдают за деятельностью людей и изучают новые территории, хотя скептики считают, что в объектив гаджета попал светлячок.