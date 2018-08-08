На Кипре психически больной мужчина атаковал консульство России

В СМИ сообщается, что неприятный инцидент произошел около полудня. Психически больной мужчина в возрасте 45 лет протаранил машиной вход в консульство России, после чего он вышел из транспортного средства и попытался войти в здание, также он разбил стекло на входе при этом громко кричал.Сотрудники правоохранительных органов на Кипре незамедлительно отреагировали на происходящее возле российского консульства и арестовала буйного мужчину. В местном полицейском участке было установлено, что житель острова ранее проходил лечение в психиатрической клинике. 45-летнего мужчину перевели в городскую больницу с целью прохождения осмотра у психиатра, чтобы специалист определил его психическое состояние.В посольстве России на Кипр рассказали, что мужчина требовал встречи с послом и кричал, что его «кто-то обижает».По данным ТАСС, психически больной мужчина причинил консульству Российской Федерации материальный ущерб, сумма которого еще не установлена. Полиция Кипра уже начала расследование по факту случившегося.