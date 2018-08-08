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На Кипре психически больной мужчина атаковал консульство России

На Кипре психически больной мужчина попытался протаранить на легковом автомобиле ворота консульства Российской Федерации.

На Кипре психически больной мужчина атаковал консульство России

В СМИ сообщается, что неприятный инцидент произошел около полудня. Психически больной мужчина в возрасте 45 лет протаранил машиной вход в консульство России, после чего он вышел из транспортного средства и попытался войти в здание, также он разбил стекло на входе при этом громко кричал.

Сотрудники правоохранительных органов на Кипре незамедлительно отреагировали на происходящее возле российского консульства и арестовала буйного мужчину. В местном полицейском участке было установлено, что житель острова ранее проходил лечение в психиатрической клинике. 45-летнего мужчину перевели в городскую больницу с целью прохождения осмотра у психиатра, чтобы специалист определил его психическое состояние.

В посольстве России на Кипр рассказали, что мужчина требовал встречи с послом и кричал, что его «кто-то обижает».

По данным ТАСС, психически больной мужчина причинил консульству Российской Федерации материальный ущерб, сумма которого еще не установлена. Полиция Кипра уже начала расследование по факту случившегося.

 
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В мире / Происшествия
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:15
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