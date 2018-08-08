В Иннополисе запустили первый терминал для выдачи SIM-карт МТС через идентификацию пользователя

Таким образом, у новых клиентов оператора МТС появится возможность оформить SIM-карту без обращения в сам офис компании. Сообщается, что система самостоятельно зарегистрирует паспортные данные в базе данных и проведет оценку фотографии в паспорте и реальной внешности пользователя. Если все совпадет, то клиент получит карточку для звонков.Стоит отметить, что на данный момент терминал может работать только с гражданами России, возраст которых от 18 лет и выше. Через некоторое время компания обещает разрешить пользоваться технологией и людям без российского паспорта.До конца текущего года в России стоит ожидать появление еще 100 таких терминалов.