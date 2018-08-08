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В Иннополисе запустили первый терминал для выдачи SIM-карт МТС через идентификацию пользователя

Как сообщается в издании Rusbase, в Иннополисе был запущен первый терминал, который позволяет пользователю быстро оформить SIM-карту МТС. Отмечается, что для получения карты необходимо отсканировать три страницы из паспорта, проверить правильность данных и сфотографироваться.

В Иннополисе запустили первый терминал для выдачи SIM-карт МТС через идентификацию пользователя


Таким образом, у новых клиентов оператора МТС появится возможность оформить SIM-карту без обращения в сам офис компании. Сообщается, что система самостоятельно зарегистрирует паспортные данные в базе данных и проведет оценку фотографии в паспорте и реальной внешности пользователя. Если все совпадет, то клиент получит карточку для звонков.

Стоит отметить, что на данный момент терминал может работать только с гражданами России, возраст которых от 18 лет и выше. Через некоторое время компания обещает разрешить пользоваться технологией и людям без российского паспорта.

До конца текущего года в России стоит ожидать появление еще 100 таких терминалов.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 15:45
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