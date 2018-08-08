В Красноярском крае умер ребенок из-за отказа врачей в госпитализации
Из-за того, что медики не смогли увидеть серьезной проблемы со здоровьем 3-летнего ребенка и не стали лечить его стационарно, малыш умер.
В Канском районе Краснодарского края мальчику 3-х лет внезапно сделалось плохо. Когда медики Скорой помощи осмотрели маленького пациента, было принято решение госпитализировать его в инфекционную больницу. Однако сотрудники райбольницы, принявшие малыша со Скорой, не увидели угрожающих его жизни и здоровью симптомов и отпустили женщину с больным ребенком домой.
По прошествии всего лишь нескольких часов после осмотра специалистами, жизнь ребенка оборвалась.
В настоящее время открыто уголовное производство по статье «Причинение смерти по неосторожности». За подобную халатность медикам может грозить до двух лет заключения.
В Канском районе Краснодарского края мальчику 3-х лет внезапно сделалось плохо. Когда медики Скорой помощи осмотрели маленького пациента, было принято решение госпитализировать его в инфекционную больницу. Однако сотрудники райбольницы, принявшие малыша со Скорой, не увидели угрожающих его жизни и здоровью симптомов и отпустили женщину с больным ребенком домой.
По прошествии всего лишь нескольких часов после осмотра специалистами, жизнь ребенка оборвалась.
В настоящее время открыто уголовное производство по статье «Причинение смерти по неосторожности». За подобную халатность медикам может грозить до двух лет заключения.
Общество / Происшествия
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 15:30