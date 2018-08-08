В Красноярском крае умер ребенок из-за отказа врачей в госпитализации

В Канском районе Краснодарского края мальчику 3-х лет внезапно сделалось плохо. Когда медики Скорой помощи осмотрели маленького пациента, было принято решение госпитализировать его в инфекционную больницу. Однако сотрудники райбольницы, принявшие малыша со Скорой, не увидели угрожающих его жизни и здоровью симптомов и отпустили женщину с больным ребенком домой.По прошествии всего лишь нескольких часов после осмотра специалистами, жизнь ребенка оборвалась.В настоящее время открыто уголовное производство по статье «Причинение смерти по неосторожности». За подобную халатность медикам может грозить до двух лет заключения.