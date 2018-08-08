На родине Дракулы археологами найден таинственный замок возрастом более 3 000 лет

Археологи нашли на западе Румынии в городе Сэнтана таинственный замок, построенный более 3 тысяч лет назад. По словам учёных, данная крепость является крупнейшим сооружением бронзового века. Данная находка занимает около 90 гектаров, в то время как всем известная Троя по площади составляет 29 гектаров.Однако за годы исследований археологи раскопали только небольшую часть крепости. При помощи магнитометрии специалистам удалось составить полный план замка. По словам учёных, цитадель Сэнтана является крупнейшим укреплением, сделанным в XIV веке до нашей эры. Перед специалистами стоит цель выяснить, для чего была построена эта крепость.