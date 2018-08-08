Александра Шева может вернуться на телепроект «Дом-2» вместе с Араем Чобаняном

«То, что было у меня к Араю, вновь начинает подогреваться. Мне с ним очень легко и хорошо, у нас как-то все на лайте. А с Витей было настолько серьезно, что усложняло жизнь», - призналась Шева.

И по мнению зрителей реалити-шоу, ребята действительно могут в скором времени появиться в эфире, так как своими вновь вспыхнувшими чувствами друг к другу они привлекли слишком много внимания со стороны публики.Кроме того, бывшие участники не откажутся от бесплатного проживания и питания в Москве, учитывая, что они будут получать приличный гонорар, если устроят любовный треугольник с Виктором Шароваровым.Правда сейчас Саша утверждает, что ее чувства к Вите практически угасли, в то время как к Араю наоборот разгорелись.Что касается самого Чобаняна, то недавно он дал интервью, в котором заявил, что пустил бывшую к себе пожить, поскольку ему было ее жалко, но потом их чувства вспыхнули и он не смог ее уже прогнать. С Сашей ему очень хорошо.