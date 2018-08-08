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Александра Шева может вернуться на телепроект «Дом-2» вместе с Араем Чобаняном

Антифанаты Александры Шевы недолго радовались ее уходу с телепроекта «Дом-2», поскольку в Сети появились слухи о том, что она и Арай Чобанян получили предложение от руководства вернуться в периметр в качестве пары.

И по мнению зрителей реалити-шоу, ребята действительно могут в скором времени появиться в эфире, так как своими вновь вспыхнувшими чувствами друг к другу они привлекли слишком много внимания со стороны публики.

Александра Шева может вернуться на телепроект «Дом-2» вместе с Араем Чобаняном

Кроме того, бывшие участники не откажутся от бесплатного проживания и питания в Москве, учитывая, что они будут получать приличный гонорар, если устроят любовный треугольник с Виктором Шароваровым.

Правда сейчас Саша утверждает, что ее чувства к Вите практически угасли, в то время как к Араю наоборот разгорелись.

Александра Шева может вернуться на телепроект «Дом-2» вместе с Араем Чобаняном

«То, что было у меня к Араю, вновь начинает подогреваться. Мне с ним очень легко и хорошо, у нас как-то все на лайте. А с Витей было настолько серьезно, что усложняло жизнь», - призналась Шева.

Что касается самого Чобаняна, то недавно он дал интервью, в котором заявил, что пустил бывшую к себе пожить, поскольку ему было ее жалко, но потом их чувства вспыхнули и он не смог ее уже прогнать. С Сашей ему очень хорошо.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:31
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