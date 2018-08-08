Energizer выпустила два смартфона с четырьмя камерами и аккумуляторами на 4000 мАч

Energizer Power Max P490S обзавелся 4,95-дюймовым экраном с разрешением 960 х 480 пикселей. В аппаратной основе работает MediaTek MT6739WA, а дополняют его модули ОЗУ и ПЗУ с показателями 2 и 16 Гб. Камеры устройства способны снимать видео в разрешении 1920 х 1080 пикселей. Заряда аккумулятора должно хватить в среднем на 9 часов. Кроме этого стоит выделить наличие датчика сканирования отпечатков пальцев.Что касается Energizer Power Max P490, то этот смартфон получил SoC MediaTek MT6580 и операционную систему Android Oreo Go Edition. Объем оперативной и постоянной памяти составляет 1 и 8 гигабайт соответственно. Камеры такие же, но максимально допустимое качество съемки 720р.На данный момент касательно стоимости и даты выхода мобильных устройств в продажу нет никакой информации.