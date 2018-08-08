Екатерина Климова опубликовала снимок после душа

Глядя на Екатерину Климову многие с трудом верят, что она мать четверых детей, потому что такими идеальными формами может похвастаться не каждая молодая женщина. Сама звезда это отлично понимает и не упускает возможности продемонстрировать свою фигуру, она часто выкладывает в своём микроблоге снимки, на которых позирует в бикини или откровенных нарядах.Накануне знаменитость выложила фото, где она позирует после душа, обернувшись полотенцами. В комментариях поклонники засыпали актрису восторженными комплиментами, отмечая, что даже в таком виде актриса смотрится отлично.