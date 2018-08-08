АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.56 USD 63.54
Курс валют на 08.08.2018

Екатерина Климова опубликовала снимок после душа

Екатерина Климова в instagram опубликовала фотографию, на которой она запечатлена после душа. Подписчики отметили, что актриса хороша в любом виде.

Екатерина Климова опубликовала снимок после душа


Глядя на Екатерину Климову многие с трудом верят, что она мать четверых детей, потому что такими идеальными формами может похвастаться не каждая молодая женщина. Сама звезда это отлично понимает и не упускает возможности продемонстрировать свою фигуру, она часто выкладывает в своём микроблоге снимки, на которых позирует в бикини или откровенных нарядах.

Накануне знаменитость выложила фото, где она позирует после душа, обернувшись полотенцами. В комментариях поклонники засыпали актрису восторженными комплиментами, отмечая, что даже в таком виде актриса смотрится отлично.

Хорошо там, где мы есть ✌️😜

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)


 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Кипре психически больной мужчина атаковал
Аргентинец запечатлел на камеру гнома в своей
На Айзу Анохину напали во время съемок клипа
Сергей Кучеров набрался смелости пригласить на
В Иннополисе запустили первый терминал для выдачи
В Красноярском крае умер ребенок из-за отказа
Apple внедрит в новые Mac Face ID и функцию
Артем Сорока передумал брать в жены Марго
Екатерина Климова опубликовала снимок после душа
На фоне изменений Алесандры Черно, Иосиф Оганесян
После 20 лет брака Лариса Долина рассталась с
Вера Брежнева поведала о сложностях в жизни
Компания Xiaomi запретила в MIUI 10 откат к более
Алена Савкина намекнула на свой уход с
Стала известна дата выхода финального сезона
Врачи рассказали, почему нельзя полностью
Юрий Дудь выпустил фильм про телеведущего Сергея
Дочь Юдашкина оставила детей на своих родителей и
Испуганный житель Оклахомы зафиксировал на камеру
Саша Шева решилась на очередную пластическую
Врачи назвали продукты, сжигающие жир во время сна
На МКАД в аварии пострадали пять человек
В Дагестане в ДТП с поездом погибли три человека
На родине Дракулы археологами найден таинственный
Новости «Дома-2»: Илья Яббаров отравился на
Западный Голливуд призвал убрать с «Аллеи славы»
Energizer выпустила два смартфона с четырьмя
Пользователи Instagram вычислили победителя шоу
Татьяна Мусульбес нарастила волосы к свадьбе
Максим Виторган не торопится знакомить свою
Просмотреть все новости