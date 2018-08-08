Мария Адоевцева сообщила, что родила сына

Марию любят многие поклонники телестройки. В отличие от своих коллег, бывшая участница не старается воспользоваться славой, приобретенной на проекте, и живет своей жизнью.Маша развелась с первым супругом, Сергеем Павловичем, который, уходя из семьи, нанес моральный удар собственной дочери – забрал ее любимую собаку. Сейчас же Адоевцева счастлива с новым возлюбленным по имени Михаил.Молодые люди воспитывают троих детей: их дочки от первых браков практически ровесницы, а совместный сын - родился накануне, о чем Мария и сообщила в своем микроблоге. Фанаты искренне поздравили любимицу.