После 20 лет брака Лариса Долина рассталась с молодым мужем.

С Ларисой Долиной Илья Спицин познакомился еще в 90-х годах. В то время певица еще была замужем за продюсером Виктором Митязовым. Красавчик-гитарист сразу пленил сердце звезды, не помешала и разница в возрасте – он был младше избранницы на 13 лет. Их отношения послужили поводом для разрыва с законным мужем, а вот с новым, несмотря на прожитые вместе 20 лет, официальные отношения так и не были оформлены. Практически все время пара была вместе, музыкант даже занял должность концертного директора Долиной.Когда звездная артистка прибыла на ежегодный фестиваль в Юрмалу только в сопровождении дочери и внучки, поклонники забеспокоились: все ли гладко между супругами? Многие из них верили, что Спицин и Долина просто поссорились и вскоре все наладится. Однако ряд российских изданий омрачил их надежды: оказывается, пара на протяжении некоторого времени вместе уже не живет. Этот факт подтвердил и Станислав Садальский, правда, подчеркнул, что бывшие супруги все же остались друзьями и коллегами. Илья Спицин все еще остается концертным директором певицы: «...Знаете, деньги примиряют кого угодно. Капитал у них есть, зачем делить».Бывший муж Ларисы Долиной, которого она бросила ради Спицина, рассказал, что пара по решила не ставить общественность в известность насчет распада семьи. По его словам, сейчас у них договорные отношения, ведь сама певица не будет заниматься организацией своей концертной деятельности. Также Митязов уточнил, что от знакомых ему известно о наличии у гитариста другой женщины, уже родившей от него ребенка. Хотя, как он уверен, и Илья, и Лариса до сих пор испытывают друг к другу теплые чувства.