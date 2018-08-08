Компания Xiaomi запретила в MIUI 10 откат к более ранним версиям прошивки для Redmi 6 Pro и Mi 6X
Стало известно, что разработчики китайской корпорации Xiaomi наделили прошивку MIUI 10 опцией anti-rollback, которая предназначена для смартфонов Redmi 6 Pro и Mi 6X. Таким образом, пользователи этих мобильных устройств не смогут совершить откат к более ранним версиям программной платформы.
По словам представителей компании, которые решили выступить с сообщением на форуме MIUI Community, данная функция была активирована специально для того, чтобы смартфоны бренда работали максимально стабильно и обладали высоким уровнем защищенности.
По их словам, если эти версии устройств откатить к более раним программным сборкам, то такими действиями можно спровоцировать их поломку.
Если же пользователи не обновлялись до новых MIUI 10, то на таком этапе откат прошивки еще возможен. В случае установки MIUI 10 China Development ROM 8.7.30, Stable ROM 9.6.16 и выше для Redmi 6 Pro и MIUI 10 China Development ROM 8.8.6, Stable ROM 9.6.4.0 и выше для Mi 6X, возвращение к старым версиям будет уже невозможным.
По словам представителей компании, которые решили выступить с сообщением на форуме MIUI Community, данная функция была активирована специально для того, чтобы смартфоны бренда работали максимально стабильно и обладали высоким уровнем защищенности.
По их словам, если эти версии устройств откатить к более раним программным сборкам, то такими действиями можно спровоцировать их поломку.
Если же пользователи не обновлялись до новых MIUI 10, то на таком этапе откат прошивки еще возможен. В случае установки MIUI 10 China Development ROM 8.7.30, Stable ROM 9.6.16 и выше для Redmi 6 Pro и MIUI 10 China Development ROM 8.8.6, Stable ROM 9.6.4.0 и выше для Mi 6X, возвращение к старым версиям будет уже невозможным.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 14:30