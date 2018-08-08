АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.56 USD 63.54
Курс валют на 08.08.2018

Пойманные слоны погибают раньше родившихся в неволе

Проанализировав записи, сделанные местными органами власти, выяснилось, что большая часть пойманных гигантов погибала раньше, родившихся уже в неволе сородичей.

Пойманные слоны погибают раньше родившихся в неволе


Как известно, в Индии используют слонов как рабочую силу. И не редко их отлавливают для этих целей. Ученые решили изучить влияние таких действий на уровень жизни гигантов. Для точного анализа популяции и смертности слонов, которых заставили работать против их воли, специалистам потребовалось поднять записи, сделанные с 1951–го по 2000–е года. Речь шла о 2000 тысячах пойманных, и 3000 тысячах уже рожденных в неволе. В этих записях велись сравнения уровня смертности и популяции. Оказалось, что родившиеся слоны уже в неволе чувствовали себя намного лучше, чем те, которых насильно заставили служить человеку.

Изучили данные 5051 слонов, и выяснилось, что в первый же год жизни выловленного гиганта заканчивался смертью. Средний же уровень смертности на 3-7 лет меньше, чем у сородичей, родившихся уже в неволе. Также, играл роль возраст уже пойманной особи – старые слоны умирали в течение года после поимки.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гавайские кораллы за 47 лет приспособились к
В Сети появился второй трейлер сериала «Шучу» с
Пойманные слоны погибают раньше родившихся в
Биоинженеры создали лечебный магнитный гель
Ученые доказали, что в мире стало меньше бедности
Ирина Пинчук лидирует в голосовании «Участник
Уфолог Скотт Варинг обнаружил башню и базу НЛО на
Европейские чиновники хотят запретить
Владимир Путин в Хельсинки передал Дональду
В США обучили нейросети баскетбольным движениям
Мария Адоевцева сообщила, что родила сына
Тим Кук: Apple Music превращает искусство в мир
Киев хочет прекратить автобусное сообщение с
Учёные доказали способность кукурузы получать
Кондолиза Райс рассказала, что Михаил Саакашвили
Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала
Для сериала «Родина» восьмой сезон станет
На лице у Марины Африкантовой внушительная щетина
Человеческий эмбрион нашли в туалете самолета в
Ольга Ломоносова показалась поклонникам очень
Вода и свет позволили ученым увидеть каждую
Евгения Феофилактова покинула шикарный загородный
Роман Гриценко нашел достойную замену Ольге
Максим Виторган запечатлел своих сыновей вместе
Сергей Шнуров раскритиковал Земфиру за
Кристина Асмус не носит нижнее белье
Пользователи уверены, что Антон Гусев преследует
Дилан и Кэрис Дуглас снялись в оригинальной
Суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко
«Чудо-женщина» Галь Гадот сыграет
Просмотреть все новости