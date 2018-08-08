Пойманные слоны погибают раньше родившихся в неволе

Проанализировав записи, сделанные местными органами власти, выяснилось, что большая часть пойманных гигантов погибала раньше, родившихся уже в неволе сородичей.Как известно, в Индии используют слонов как рабочую силу. И не редко их отлавливают для этих целей. Ученые решили изучить влияние таких действий на уровень жизни гигантов. Для точного анализа популяции и смертности слонов, которых заставили работать против их воли, специалистам потребовалось поднять записи, сделанные с 1951–го по 2000–е года. Речь шла о 2000 тысячах пойманных, и 3000 тысячах уже рожденных в неволе. В этих записях велись сравнения уровня смертности и популяции. Оказалось, что родившиеся слоны уже в неволе чувствовали себя намного лучше, чем те, которых насильно заставили служить человеку.Изучили данные 5051 слонов, и выяснилось, что в первый же год жизни выловленного гиганта заканчивался смертью. Средний же уровень смертности на 3-7 лет меньше, чем у сородичей, родившихся уже в неволе. Также, играл роль возраст уже пойманной особи – старые слоны умирали в течение года после поимки.