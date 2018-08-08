Британские ученые создали таблицу прорывных технологий будущего

На самом деле таблица прорывных технологий будущего практически идентична с таблицей Менделеева, однако разница заключается лишь в том, что вместо химических элементов ученые из Imperial Tech Foresight поместили в ячейки название научной идеи и ее короткую форму, чтобы было проще отыскать нужную технологию. Все указанные в таблице идеи в будущем должны изменить жизнь человечества.Стоит отметить, что список имеет собственное ранжирование по вертикали и горизонтали. В первом случае речь идет о социально-экономическом влиянии технологии на общество, а во втором о времени, которое необходимо на внедрение нового метода.В таблице указано, что четырехмерные материалы, чтение мыслей и колонизация других планет могут стать доступными уже через пару десятков лет.