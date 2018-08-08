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Гавайские кораллы за 47 лет приспособились к повышению температуры

Гавайские кораллы за последние 47 лет успешно приспособились к повышению температуры мирового океана. Основанием для выводов стал эксперимент, проведенный биологами из Соединенных Штатов.

Гавайские кораллы за 47 лет приспособились к повышению температуры


Целью нового эксперимента стал комплексный повтор исследования 1970 года, когда ученые изучали выживаемость кораллов в воде непривычно высокой для них температуры. Оказалось, что спустя почти полвека полипы приобрели способность медленнее терять свою природную окраску и быстрее восстанавливать свою жизнедеятельность после нормализации внешних условий.

Повышение температуры мирового океана является одним из главных симптомов глобального потепления. Эти процессы негативно отражаются на деятельность морских экосистем, а среди самых первых пострадавших оказываются морские кораллы. В условиях высоких температур эти организмы быстро обесцвечиваются и замедляют обмен веществ.

Подобные тенденции зафиксированы среди коралловых полипов по всему миру. К примеру, два года назад ученые с ужасом обнаружили гибель 10% полипов Большого Барьерного рифа в Австралии.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:15
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