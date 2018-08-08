АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.56 USD 63.54
Курс валют на 08.08.2018

Биоинженеры создали лечебный магнитный гель

Биоинженеры из UCLA создали лечебный магнитный гель. Как сообщает medicalxpress.com, применение ноу-хау позволит эффективно противостоять болевым посттравматическим симптомам.

Биоинженеры создали лечебный магнитный гель


Специалисты разработали особый гель, в состав которого вошли магнитные частицы, способные контролировать клеточные протеины, а также полимер и гиалуроновая кислота. В этом материале ученые вырастили прообраз первичной нейронной клетки, что позволило магнитно-индуцированным механическим силам увеличить в нейронах количество ионов кальция.

По словам профессора биоинженерии UCLA и автора работы Дино Ди Карло, в перспективе фармацевтика должна уступить место «механоцевтике», то есть методу использования физических усилий с целью стимулирования положительных преобразований и лечения боли.

Исследователи выразили уверенность, что лечебный магнитный гель будет востребован при лечении различных мышечных заболеваний, заболеваний сердца, при терапии контузий или других травм.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гавайские кораллы за 47 лет приспособились к
В Сети появился второй трейлер сериала «Шучу» с
Пойманные слоны погибают раньше родившихся в
Биоинженеры создали лечебный магнитный гель
Ученые доказали, что в мире стало меньше бедности
Ирина Пинчук лидирует в голосовании «Участник
Уфолог Скотт Варинг обнаружил башню и базу НЛО на
Европейские чиновники хотят запретить
Владимир Путин в Хельсинки передал Дональду
В США обучили нейросети баскетбольным движениям
Мария Адоевцева сообщила, что родила сына
Тим Кук: Apple Music превращает искусство в мир
Киев хочет прекратить автобусное сообщение с
Учёные доказали способность кукурузы получать
Кондолиза Райс рассказала, что Михаил Саакашвили
Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала
Для сериала «Родина» восьмой сезон станет
На лице у Марины Африкантовой внушительная щетина
Человеческий эмбрион нашли в туалете самолета в
Ольга Ломоносова показалась поклонникам очень
Вода и свет позволили ученым увидеть каждую
Евгения Феофилактова покинула шикарный загородный
Роман Гриценко нашел достойную замену Ольге
Максим Виторган запечатлел своих сыновей вместе
Сергей Шнуров раскритиковал Земфиру за
Кристина Асмус не носит нижнее белье
Пользователи уверены, что Антон Гусев преследует
Дилан и Кэрис Дуглас снялись в оригинальной
Суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко
«Чудо-женщина» Галь Гадот сыграет
Просмотреть все новости