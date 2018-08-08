Биоинженеры создали лечебный магнитный гель

Специалисты разработали особый гель, в состав которого вошли магнитные частицы, способные контролировать клеточные протеины, а также полимер и гиалуроновая кислота. В этом материале ученые вырастили прообраз первичной нейронной клетки, что позволило магнитно-индуцированным механическим силам увеличить в нейронах количество ионов кальция.По словам профессора биоинженерии UCLA и автора работы Дино Ди Карло, в перспективе фармацевтика должна уступить место «механоцевтике», то есть методу использования физических усилий с целью стимулирования положительных преобразований и лечения боли.Исследователи выразили уверенность, что лечебный магнитный гель будет востребован при лечении различных мышечных заболеваний, заболеваний сердца, при терапии контузий или других травм.