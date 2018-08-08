Владимир Путин в Хельсинки передал Дональду Трампу некоторые инициативы

Об этом было рассказано представителями Politico, которые ссылаются на соответствующий документ под названием «Диалог по вопросам контроля над вооружениями». Из инициативы следует, что Москва предлагает продлить больше чем на 5 лет российско-американский Договор, который касается мер по дальнейшему ограничению и сокращению стратегических наступательных вооружений. Его в 2010 году подписал Барака Обама и Дмитрий Медведев. В нём также говорится про возможность продления этого договора спустя десять лет.В переданном меморандуме имеется описание совместных мер, подразумевающих предотвращение всевозможных инцидентов во время военной деятельности на территории Европы. В данной сфере также должна вырасти транспарентность и доверие. Ещё среди инициатив значится идея заключения нового договора, которые касается ограничения размещения вооружений непосредственно в космическом пространстве. Москва в документе предлагает начать переговоры в формате «2+2». Сюда будут допущены главы внешнеполитических, оборонных ведомств двух государств для определения «дестабилизирующего вооружения», с целью взятия его под контроль.