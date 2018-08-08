На лице у Марины Африкантовой внушительная щетина

«Ой, а кто это у нас такой небритенький?)», «Будут вместе с Ромкой бриться через пару лет», «Маришке побриться бы не помешало», «Ну как-то внимательнее надо быть, убирать все лишнее, есть же эпиляция, в конце концов», - начали высказываться хейтеры.

Поскольку придраться к фигуре Марины с тех пор, как она избавилась от лишнего весе и начала следить за тем, что ест, стало невозможно, недоброжелатели активно выискивают недостатки во всем остальном.На этот раз насмехаться над Африкантовой стали потому, что операторы крупным планом показали в одном из последних эфиров ее лицо, на котором ко всеобщему удивлению появилась щетина.Что касается поклонников, то им от увиденного было отнюдь не смешно. По их мнению, у Марины серьезные проблемы со здоровьем и ей обязательно необходимо сходить на консультацию к врачу, однако сама она не видит ничего плохого.