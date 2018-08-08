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На лице у Марины Африкантовой внушительная щетина

Не секрет, что одна из самых любимых зрителями участниц «Дома-2» Марина Африкантова сталкивается с критикой хейтеров чаще, чем менее популярные девушки телепроекта. Ежедневно ей приходится выслушивать упреки из-за возраста, внешнего вида или отношений с Романом Капаклы.

Поскольку придраться к фигуре Марины с тех пор, как она избавилась от лишнего весе и начала следить за тем, что ест, стало невозможно, недоброжелатели активно выискивают недостатки во всем остальном.

На лице у Марины Африкантовой внушительная щетина

На этот раз насмехаться над Африкантовой стали потому, что операторы крупным планом показали в одном из последних эфиров ее лицо, на котором ко всеобщему удивлению появилась щетина.

«Ой, а кто это у нас такой небритенький?)», «Будут вместе с Ромкой бриться через пару лет», «Маришке побриться бы не помешало», «Ну как-то внимательнее надо быть, убирать все лишнее, есть же эпиляция, в конце концов», - начали высказываться хейтеры.

Что касается поклонников, то им от увиденного было отнюдь не смешно. По их мнению, у Марины серьезные проблемы со здоровьем и ей обязательно необходимо сходить на консультацию к врачу, однако сама она не видит ничего плохого.

На лице у Марины Африкантовой внушительная щетина

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 10:26
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