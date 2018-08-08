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Ученые доказали, что в мире стало меньше бедности и смертей

Актуальные исследования позволили ученым убедительно доказать, что в мире стало значительно меньше смертей и бедности.

Эксперты в области социологии обнародовали серию графиков, которые показали не только рост благополучия в некоторых странах, но и заметный общий рост уровня жизни.

Ученые доказали, что в мире стало меньше бедности и смертей

Благодаря СМИ, многим кажется, что в мире царит нищета, разруха, голод, болезни и преждевременная смерть. Но по итогам масштабного исследования специалистами было доказано, что подобные сведения не имеют отношения к реальности.

Например, было установлено сокращение показателей крайней бедности, которая определяется прожиточным минимумом на уровне, не превышающем 1,9 доллара. В период с 1820 по 1870 годы число бедных постоянно возрастало, пока не достигло 2 миллиардов человек. Но в наши дни эти показатели неуклонно снижаются вследствие выполнения государственных программ, ориентированных на поддержку здоровья населения.

Развитие медицины позволило эффективно бороться с распространением полиомиелита, который к настоящему моменту остался лишь в четырех странах мира. Также фиксируется рост спроса на контрацептивные средства, что свидетельствует о расширении прав и свобод слабого пола.

Борьба с ВИЧ-инфекцией также проходит с определенным успехом. В 2015 году насчитывалось почти 40 миллионов человек с эти недугом, тогда как сейчас на тысячу граждан приходится 0,14 случаев. Число детей, которые умирают в возрасте до 5 лет, с 1990 года сократилось вдвое. Ученые объясняют эту положительную тенденцию успешными инвестициями в очистку питьевой воды, обеспечение лекарствами и предотвращение малярии.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:15
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