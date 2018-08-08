В Сети появился второй трейлер сериала «Шучу» с Джимом Керри

Он был опубликован на канале Showtime, а телезрители смогут увидеть многосерийный фильм 9 сентября текущего года. Сюжет комедийного сериала «Шучу» расскажет историю известного ведущего детского телевидения мистера Пиклза, который уже много лет своими советами и жизнерадостностью заряжает зрителей радостью. Легенда детского телевидения кажется способна найти выход из любой ситуации, также мистер Пиклз дает советы, которые помогут решить практически любую проблему.Однако образ дружелюбного героя резко разрушается, когда у знатока жизненных ситуаций рушится семья и счастье. Мистер Пиклз осознает свое бессилие, понимает, что никакие выдуманные рассказы не помогают пережить тяжелые проблемы. Но герой старается не отчаиваться.Напомним, Джим Керри завоевал признание зрителей после участия в фильмах «Маска» и «Брюс Всемогущий». Актер обладает двумя премиями «Золотой глобус» и является одним из самых высокооплачиваемых комиков в Америке.