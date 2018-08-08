Европейские чиновники хотят запретить использование различных зарядных портов в мобильных устройствах

Известный американский производитель Apple возможно должен будет отказаться от использования разъема Lightning. Регуляторы Евросоюза не приняли пока окончательного решения по данному вопросу. В случае достижения соглашения, ЕС обяжет «яблочников» изменить конструктивные особенности устройств iPhone. Политики Евросоюза выступают за создание так называемого единого порта для осуществления зарядки гаджетов.Компании-производители в данном случае сократят расходы. Пользователи также получат преимущества. В данном случае компаниям не нужно будет заниматься разработкой различных зарядных устройств. В свою очередь покупателям не придется думать, какое лучше выбрать устройство. Подобная инициатива выдвигалась в 2009 году. Apple, Huawei, Samsung тогда обязались выпускать гаджеты с едиными зарядками. Потом американская корпорация, нарушив обещание, начала производить девайсы с разъемами Lightning.